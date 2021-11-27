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Кубок мира: где смотреть трансляцию мужской индивидуальной гонки

15:45
Эдуард Латыпов. Фото AFP
Эдуард Латыпов. Фото AFP
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Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. У мужчин состоится индивидуальная гонка.

Состав сборной России: Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

Начало гонки — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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