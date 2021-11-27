Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гонку выиграла чешка Маркета Давидова.

«По результатам девочки молодцы, и Нигматуллина, и Резцова. Они обе в команду не готовились, особенно это касается Кристины Резцовой. Сегодня своим результатом она доказала правильность решения взять ее в команду. Про остальных, об этом говорил и раньше, нужны ноги. Последние два года та же Миронова не показывает тех ног, которые у нее были 3-4 года назад. Если Шашилов, ее личный тренер, раньше задавал вопросы тренерам сборной команды, сейчас он у руля сборной, он ее тренирует без перерыва. Теперь вопрос к нему — почему у нее не получается быстро бежать?» — сказал Хованцев «СЭ».

Также Хованцев прокомментировал выступление Ирины Казакевич. Она допустила 10 промахов на четырех огневых рубежах и заняла предпоследнее, 109-е место с отставанием в 11 минут и 36 секунд.

«Мне кажется, что у Казакевич какая-то проблема, связанная с психологией. На летнем чемпионате мира она много настреляла, а тут дали карт-бланш, она была взята в команду по решению тренера. Те вопросы, которые были по ней в открытом доступе в интернете, скорей всего, стали дополнительным грузом на ее плечи в плане ответственности за стрельбу. 10 промахов в таких погодных условиях — не уровень члена сборной команды», — добавил Хованцев.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая 5-й результат. Она проиграла Давидовой 2 минуты и 4 секунды, допустив 1 промах. Еще одна представительница России Кристина Резцова стала 8-й с одним промахом и отставанием в 2 минуты и 27,7 секунды.