Александр Тихонов назвал победу в мужской эстафете медом на душу

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Ребята отлично сработали. Это мед на душу после такого перерыва. Столько было побед раньше, так долго ждали. Просто подарок на Пождество Христова! Всевышний был с нами. Это радость для нашего поколения», — сказал Тихонов «СЭ».

Также Тихонов считает, что для хороших результатов на Олимпиаде в составе сборной должен быть Эдуард Латыпов.

«Латыпов необходим составу нашей сборной. Я думаю, он идет вторым номером за Логиновым. Это даже хорошо, что он сейчас отдохнет. Легкие тренировки и к Олимпиаде он будет хорош», —добавил Тихонов «СЭ».

Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Россию представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Германия стала второй, Белоруссия — третья.