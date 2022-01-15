Васильев о победе в мужской эстафете: «Есть уверенность, что мы можем претендовать на медали на Олимпиаде!»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Здорово, что наши ребята перед Олимпиадой победили, — сказал Васильев «СЭ». — Эта уверенность добавит сил. Мы обыграли боевой французский состав — это удивительно, конечно. Это делает честь нашим ребятам. Порадовало, что Халили и Цветков сегодня стреляли без штрафа — это очень важный момент. Саше и Даниилу над этим компонентом надо еще поработать. На Олимпиаде надо исключить использование дополнительных патронов. Сегодняшняя победа дает уверенность, что мы можем претендовать на медали на Олимпийских играх».

Васильев также ответил на вопрос о возможном количестве медалей сборной России на Олимпиаде.

«Количество медалей на Олимпиаде? Сложно сказать. Биатлон — непредсказуемый вид спорта, в котором очень много внешних факторов влияют на результат. Например, ветер невовремя подул. Это сложно. Главное, что у наших ребят возросли шансы. Они готовы к Олимпиаде. Надо еще немного подшлифовать форму в оставшиеся дни. У нас есть хорошие шансы, чтобы получить достаточное количество медалей», — добавил Васильев.

Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Россию представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Германия стала второй, Белоруссия — третья.