«Нет слов!» Резцова эмоционально отреагировала на победу сборной России в мужской эстафете

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Все ребята молодцы! Каждый на своем этапе отработал просто супер! Всего три дополнительных патрона на всю команду — очень крутой результат. Нет слов! Дай Бог, чтобы на Олимпиаде этот же состав так же блестяще выступил. Я бы никого не выделила. Все ребята отработали блестяще. И Саша Логинов старался, несмотря на два дополнительных. Все получилось так, как должно было. Такие результаты внушают оптимизм перед Олимпиадой. Ребят приобретают уверенность в себе», — сказала Резцова «СЭ».

Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Россию представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Германия стала второй, Белоруссия — третья.