ЧМ ПО БИАТЛОНУ
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Как выглядит российская биатлонистка Миронова, провалившая старт ЧМ по биатлону

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 10:00
Светлана Миронова. Фото Instagram
Светлана Миронова. Фото Instagram
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В среду в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону.
Светлана Миронова.Девятое место России в миксте: провал или просто не повезло?

Сборная России боролась за место на пьедестале до шестого огневого рубежа. Однако Светлана Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В результате россияне финишировали на девятом месте. Выиграла эстафету сборная Норвегии. Кроме Мироновой в составе российской команды выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева.

Мало кто ожидал от россиян медали в первой же гонке чемпионата, так что не будем унывать. Ведь у Мироновой еще будет время оправдаться за неудачный старт и добиться успеха в личных гонках и женской эстафете. А пока давайте познакомимся со Светланой поближе.

Публикация от Светлана Миронова (@svetlana__mi__)

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