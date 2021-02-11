Как выглядит российская биатлонистка Миронова, провалившая старт ЧМ по биатлону

В среду в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону.

Сборная России боролась за место на пьедестале до шестого огневого рубежа. Однако Светлана Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В результате россияне финишировали на девятом месте. Выиграла эстафету сборная Норвегии. Кроме Мироновой в составе российской команды выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева.

Мало кто ожидал от россиян медали в первой же гонке чемпионата, так что не будем унывать. Ведь у Мироновой еще будет время оправдаться за неудачный старт и добиться успеха в личных гонках и женской эстафете. А пока давайте познакомимся со Светланой поближе.