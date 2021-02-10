«Лучшим из наших был Губерниев». Болельщики шутят о провале наших биатлонистов

Девятое место сборной Союза биатлонистов России заставляет либо надеяться на будущее, либо язвить

В Поклюке смешанной эстафетой открылся долгожданный чемпионат мира по биатлону. Битвы за урожай медалей на главном турнире года мы не ждем и скорее выступаем в роли темных лошадок. Но сегодня лошадки были настолько темны, что с первого этапа пропали с лыжни. Александр Логинов сразу заставил галопом догонять, и его последователи загоняли себя, не в силах справиться со стрельбой. У Светланы Мироновой был реальный шанс стать второй, но она зашла на два штрафных круга. Ульяна Кайшева на последнем этапе уже ничего не решала. Девятое место — и две с половиной минуты проигрыша норвежцам.

Побед в этом виде у нас и раньше было очень мало, последняя медаль имела место в 2017-м, но обычно мы были к ним куда ближе. Нынешний результат можно сравнить разве что с Олимпиадой, на которой наша обескровленная сборная также была девятой. Но болельщики пока не готовы «уничтожать» наших биатлонистов и согласны потерпеть.

Начиная с 9-го места легко прибавлять

Официальный аккаунт СБР в Instagram прокомментировал результат сборной словами «будем прибавлять», чем вызвал волну едких комментариев публики.

vi9po: Начиная с 9 места, легко прибавлять! Но ждём-то бОльшего!

Dergimarku: Все норм) в 10-ке сильнейших! Дмитрий [Губерниев], уже сейчас надо про ботинок заикнуться!!!

akimvigr: Хорошо, хоть не под Российским флагом. Мы этих людей не знаем. Команде предлагали работать над психологией и пеняли на выбор состава. Теперь-то всем сразу стало понятно, что вместо Логинова по тяжелой трассе должен был бежать фактурный Елисеев (которому в сугробах было бы еще сложнее).

Anastar27: Психолога нужно в команду! Пусть штаб выделит уже! Надо что-то делать с психологией! Одна Ульяна Кайшева стрессоустойчивая в этой четверке, к сожалению.

Michilarzhakov: Команда абсолютно не готова. Вопрос к тренерам: как не могут узнать психологическую готовность спортсмена? На первый этап зачем Логинова поставили? Разве Елисеев, Бабиков совсем не готовы? И вместо Мироновой можно было поставить Акимову или Куклину думаю. Хуже бы точно не было бы ?

Команду поддерживают

Но справедливости ради, примерно половина ленты комментариев была заполнена обращениями вроде таких:

oksanaoksana8369: А я поддержу наших парней и девушек! Когда они выигрывают все «молодцы, лучшие», как только не удалось победить- сразу ругать, все плохие. Поддерживать надо, всякое может быть. Все обязательно получится!!!

Semerikova66: Как выигрывают- молодцы. А как проиграли , так сразу грязь полилась. Сами то сможете???

Нельзя сказать, что девятое место вызвало однозначную реакцию и призывы отправить всех домой. Российские болельщики готовы потерпеть на время чемпионата мира и пока сдерживаться в «наездах». Отдельно СБР выложил достойные слова Светланы Мироновой с извинениями по итогам гонки и призывом поддержать биатлонистку.

Примерно 70 процентов болельщиков, по нашим подсчетам, вняли призыву. Треть комментаторов в ответ говорит о том, что звонки о неготовности Мироновой уже были и, как бы это сказать покорректнее, даже требуют оргвыводов (цитата — «люлей»). У многих открылся «хоккейный синдром» — особенно болезненно восприняли поражение от Канады, которая оказалась выше наших на 5,4 секунды.

В самой популярной тематической группе «ВКонтакте» «Всё о биатлоне» большинство популярных комментариев — также в поддержку. Самый залайканный звучит так: «Россия (СБР) не подготовилась к накалу страстей в смешанной эстафете. Отчаиваться пока рано, ведь прошёл только 1 старт. Я продолжаю верить и надеяться, что наши атлеты сделают выводы после этой гонки и на оставшихся гонках покажут себя».

Но слова Эдуарда Латыпова и Светланы Мироновой о сложных условиях и трассе все равно натыкаются на шутки: «Ну в следующих гонках снег отменят, высоту поменяют, влажность уменьшат и т. д... Может, и мишени поближе подвинут...»

Если готовились, чтобы ползать, — подготовка прошла успешно

В статье на сайте «СЭ» ставится вопрос: россиянам не повезло или они не готовы к чемпионату? Кажется, наши комментаторы не колеблются при ответе на вопрос. И тоже шутят.

Живой: Проигрываем 2:20... А помните, раньше колбаса была по 2,20?

Balex: Как хорошо, что сборная России не приехала.

Hant64: Если готовились к тому, чтобы ползать, а не бегать, — подготовка прошла успешно.

Привет от дилетанта!: Всё. Готовимся к Олимпиаде.

Инок: Нашим мешает буквально все — погода, снег, инвентарь, коврики которые в снегу, начало, середина и конец сезона)

Adios Amigos R.: Ну ничего, не получилось сегодня, получится в другой раз. Главное — ребята и девчата старались, бились, боролись! А результат обязательно придёт. Лучшим же из наших в этой гонке был Губерниев, в который уже раз. Браво, Дмитрий! Вот у кого нашим спортсменам надо учится настоящему профессионализму.

Надеемся, что Дмитрию не придется после этого чемпионата грызть винтовку или жевать крепления из-за очередной неудачной серии.