Украинцы считают, что Швеция украла у них медаль ЧМ. Был ли повод для протеста?

Елена Пидгрушная заявила, что Ханна Эберг поступила по-хамски, не пропустив ее вперед на последнем круге смешанной эстафеты

Чемпионат мира по биатлону: даты, расписание, фавориты, трансляции

За переживаниями по поводу девятого места сборной России в смешанной эстафете наши болельщики обратили мало внимания на громкий скандал, случившийся на последнем этапе микста между сборными Украины и Швеции.

Украинцы, занявшие обидное четвертое место, уверяют, что бежавшая за шведскую команду Ханна Эберг обороняла третью позицию с нарушением правил, а по справедливости третьей должна была добраться до финиша Елена Пидгрушная. Олимпийская чемпионка пробежала заключительный круг быстрее всех соперниц и несколько раз пыталась обойти шведку, которая младше ее на девять лет. Но встретила бешеный отпор со стороны соперницы.

Как все было на самом деле?

На последний огневой рубеж Пидгрушная пришла третьей, почти сразу за австрийкой Лизой-Терезой Хаузер. Однако при стрельбе у опытнейшей украинки возникли проблемы. Как она сама объяснила после гонки, от нагрузки у биатлонистки бесконтрольно начала дрожать правая нога. С огромным трудом Елена закрыла все мишени тремя дополнительными патронами. Тем временем Ханна Эберг, значительно отстававшая по дистанции, отстрелялась точно всего за 18 секунд и ушла с последнего огневого рубежа на пять секунд раньше Пидгрушной. Впрочем, на трассе украинка очень быстро настигла соперницу, и почти весь заключительный круг они преодолели вместе.

Украинка утверждает, что несколько раз пыталась обойти шведку, но та перекрывала ей траекторию и отказывалась пропускать более быструю конкурентку. Так Эберг и Пидгрушная добежали до финишного коридора, где Ханна без вариантов опередила Елену в спринтерской разборке. На финише соперницы двигались по разным дорожкам и физически не мешали друг другу. Уступившая третьему месту 0,5 секунды Пидгрушная не стала лично высказывать Эберг свое недовольство, да и протест сборная Украины не подала (по версии тренеров — не успела). Тем не менее Елена в жесткой форме раскритиковала Ханну в микст-зоне и получила полную поддержку от своих партнеров.

Кто что сказал

— Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг... Но она начала смещаться, выталкивая меня в «свежак», а иногда даже в кусты, — заявила Пидгрушная. — То, что я кричала: «Хоп, хоп!» — не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за 20 лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые. На последний подъем... я начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто стала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры.

— Я чувствовала, что за мной гонятся, но попыталась вцепиться и работать как только могла, — оправдывалась Эберг на пресс-конференции. — Потом, когда меня догнала украинка, я знала, что хочу быть впереди на вершине первого подъема после поворота. Пидгрушная шла очень мощно, но мне удалось удержать свою позицию. Судя по всему, она была раздражена, что я ее не пропустила, но она же не думала, что я уступлю ей лыжню просто так? Она что-то крикнула, но я знала, что, если я буду впереди там, то ей будет очень сложно обойти меня, потому что на трассе много поворотов и много снега.

— Я поддерживаю Лену полностью, на все сто процентов, что шведка была неправа в нескольких эпизодах, — отметил украинский биатлонист Артем Прима. — Это неспортивное поведение, потому считаю, что тренеры однозначно должны были подавать протест, а жюри — рассматривать этот вопрос. Команды топ-шестерки стран не стесняются в таких случаях и сразу подают протест. В данном случае — тем более, потому что это не какие-то рядовые соревнования, это чемпионат мира, где каждый выкладывается на своем этапе, борется до последнего. Лена также до последнего отдавала свои силы.

Кто прав?

На самом деле правила биатлона в отношении контактной борьбы на трассе достаточно противоречивы. С одной стороны, там говорится, что участникам соревнований «запрещается каким-либо образом создавать помехи другим спортсменам». Помехой считается физическое воздействие (толчок) любой частью тела или снаряжения. Кроме того, запрещена умышленная блокировка — движение не по оптимальной траектории, когда целью идущего впереди является уменьшение скорости находящегося сзади соперника. Такое поведение считается неспортивным, и если судьи сочтут «создание помехи» умышленным, то нарушителю может грозить штрафная минута или даже дисквалификация.

С другой стороны, в правилах говорится, что спортсмен должен уступать сопернику лыжню по его требованию только в интервальных гонках. В масс-стартах, пасьютах и эстафетах это правило не действует. Менять траекторию нельзя только в финишном коридоре. И вообще в контактных гонках ответственность за столкновение обычно возлагается на спортсмена, атакующего сзади. Идущий впереди не обязан следить за маневрами догоняющего. В общем, шанс привлечь Эберг к ответственности у Пидгрушной появился бы, только если бы Эберг ее явно толкнула и эти действия шведки привели к падению украинки.

Вся эта история напомнила недавний скандал между нашим лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Однако есть существенная разница — финский лыжник блокировал Большунова в финишном коридоре, а шведская лыжница делала это на трассе, где у соперницы имелись дополнительные возможности для обгона. В целом Пидгрушная — большая молодец, что сумела закрыть все мишени, несмотря на тремор, и что до последних метров сражалась за медаль с более молодой соперницей. И вообще, даже четвертое место для украинцев — отличный результат.

Однако если Елена считает себя обиженной, это надо было сразу оформлять в виде протеста и оставлять разбор ситуации на откуп судьям. Обзывать же коллегу «хамкой» — это само по себе неспортивное поведение. И еще неизвестно, что хуже — перекрывать конкурентке траекторию или наезжать на нее в ситуации, когда истину все равно уже не установить. Конечно, заблокированный соперником Большунов поступил еще ужаснее, но это уже другая история.