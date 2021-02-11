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Украинцы считают, что Швеция украла у них медаль ЧМ. Был ли повод для протеста?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 14:15
10 февраля. Поклюка. Елена Пидгрушная. Фото AFP 10 февраля. Поклюка. Ханна Эберг. Фото Reuters
10 февраля. Поклюка. Елена Пидгрушная. Фото AFP
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Елена Пидгрушная заявила, что Ханна Эберг поступила по-хамски, не пропустив ее вперед на последнем круге смешанной эстафеты

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За переживаниями по поводу девятого места сборной России в смешанной эстафете наши болельщики обратили мало внимания на громкий скандал, случившийся на последнем этапе микста между сборными Украины и Швеции.

Украинцы, занявшие обидное четвертое место, уверяют, что бежавшая за шведскую команду Ханна Эберг обороняла третью позицию с нарушением правил, а по справедливости третьей должна была добраться до финиша Елена Пидгрушная. Олимпийская чемпионка пробежала заключительный круг быстрее всех соперниц и несколько раз пыталась обойти шведку, которая младше ее на девять лет. Но встретила бешеный отпор со стороны соперницы.

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Как все было на самом деле?

На последний огневой рубеж Пидгрушная пришла третьей, почти сразу за австрийкой Лизой-Терезой Хаузер. Однако при стрельбе у опытнейшей украинки возникли проблемы. Как она сама объяснила после гонки, от нагрузки у биатлонистки бесконтрольно начала дрожать правая нога. С огромным трудом Елена закрыла все мишени тремя дополнительными патронами. Тем временем Ханна Эберг, значительно отстававшая по дистанции, отстрелялась точно всего за 18 секунд и ушла с последнего огневого рубежа на пять секунд раньше Пидгрушной. Впрочем, на трассе украинка очень быстро настигла соперницу, и почти весь заключительный круг они преодолели вместе.

Украинка утверждает, что несколько раз пыталась обойти шведку, но та перекрывала ей траекторию и отказывалась пропускать более быструю конкурентку. Так Эберг и Пидгрушная добежали до финишного коридора, где Ханна без вариантов опередила Елену в спринтерской разборке. На финише соперницы двигались по разным дорожкам и физически не мешали друг другу. Уступившая третьему месту 0,5 секунды Пидгрушная не стала лично высказывать Эберг свое недовольство, да и протест сборная Украины не подала (по версии тренеров — не успела). Тем не менее Елена в жесткой форме раскритиковала Ханну в микст-зоне и получила полную поддержку от своих партнеров.

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Кто что сказал

— Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг... Но она начала смещаться, выталкивая меня в «свежак», а иногда даже в кусты, — заявила Пидгрушная. — То, что я кричала: «Хоп, хоп!» — не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за 20 лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые. На последний подъем... я начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто стала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры.

— Я чувствовала, что за мной гонятся, но попыталась вцепиться и работать как только могла, — оправдывалась Эберг на пресс-конференции. — Потом, когда меня догнала украинка, я знала, что хочу быть впереди на вершине первого подъема после поворота. Пидгрушная шла очень мощно, но мне удалось удержать свою позицию. Судя по всему, она была раздражена, что я ее не пропустила, но она же не думала, что я уступлю ей лыжню просто так? Она что-то крикнула, но я знала, что, если я буду впереди там, то ей будет очень сложно обойти меня, потому что на трассе много поворотов и много снега.

— Я поддерживаю Лену полностью, на все сто процентов, что шведка была неправа в нескольких эпизодах, — отметил украинский биатлонист Артем Прима. — Это неспортивное поведение, потому считаю, что тренеры однозначно должны были подавать протест, а жюри — рассматривать этот вопрос. Команды топ-шестерки стран не стесняются в таких случаях и сразу подают протест. В данном случае — тем более, потому что это не какие-то рядовые соревнования, это чемпионат мира, где каждый выкладывается на своем этапе, борется до последнего. Лена также до последнего отдавала свои силы.

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Кто прав?

На самом деле правила биатлона в отношении контактной борьбы на трассе достаточно противоречивы. С одной стороны, там говорится, что участникам соревнований «запрещается каким-либо образом создавать помехи другим спортсменам». Помехой считается физическое воздействие (толчок) любой частью тела или снаряжения. Кроме того, запрещена умышленная блокировка — движение не по оптимальной траектории, когда целью идущего впереди является уменьшение скорости находящегося сзади соперника. Такое поведение считается неспортивным, и если судьи сочтут «создание помехи» умышленным, то нарушителю может грозить штрафная минута или даже дисквалификация.

С другой стороны, в правилах говорится, что спортсмен должен уступать сопернику лыжню по его требованию только в интервальных гонках. В масс-стартах, пасьютах и эстафетах это правило не действует. Менять траекторию нельзя только в финишном коридоре. И вообще в контактных гонках ответственность за столкновение обычно возлагается на спортсмена, атакующего сзади. Идущий впереди не обязан следить за маневрами догоняющего. В общем, шанс привлечь Эберг к ответственности у Пидгрушной появился бы, только если бы Эберг ее явно толкнула и эти действия шведки привели к падению украинки.

Вся эта история напомнила недавний скандал между нашим лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Однако есть существенная разница — финский лыжник блокировал Большунова в финишном коридоре, а шведская лыжница делала это на трассе, где у соперницы имелись дополнительные возможности для обгона. В целом Пидгрушная — большая молодец, что сумела закрыть все мишени, несмотря на тремор, и что до последних метров сражалась за медаль с более молодой соперницей. И вообще, даже четвертое место для украинцев — отличный результат.

Однако если Елена считает себя обиженной, это надо было сразу оформлять в виде протеста и оставлять разбор ситуации на откуп судьям. Обзывать же коллегу «хамкой» — это само по себе неспортивное поведение. И еще неизвестно, что хуже — перекрывать конкурентке траекторию или наезжать на нее в ситуации, когда истину все равно уже не установить. Конечно, заблокированный соперником Большунов поступил еще ужаснее, но это уже другая история.

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