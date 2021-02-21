Безнадега от и до. Женщины закончили чемпионат мира без медалей

Никто не думал, что в Поклюке будет настолько грустно

Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0 промахов)

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — отставание — 21,7 (1)

3. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23,0 (3)

4. Марте Олсбю-Ройселан (Норвегия) — 23,6 (1)

5. Лиза Витоцци (Италия) — 48,9 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 52,6 (2)...

19. Светлана Миронова (Россия) — 2.21,8 (6)

20. Ирина Казакевич (Россия) — 2.25,3 (4)

В пятницу Светлана Миронова и Ирина Казакевич переселились в другой отель. Который заметно ниже того, где живет вся наша сборная. За свои деньги. Девушки рассчитывали, что это поможет им подойти к последней гонке чемпионата мира более свежими. Не сработало. Обе оказались совершенно не готовыми к борьбе в масс-старте.

Как и вся наша сборная к этому чемпионату мира. От девушек в Поклюке мы ждали гораздо большего. Пятое место Мироновой в индивидуалке и хорошее относительно себя выступление Казакевич в связке спринт — пасьют — слабые аргументы для утешения.

Антирекорд в эстафете, отсутствие медалей и прямые претензии девушек к тренерскому штабу — это слишком много для одного чемпионата мира.

Недовольны все. Главный тренер Валерий Польховский, который уверяет, что вопросов по месту финального сбора ни у кого не было. Старший тренер Михаил Шашилов, который хотел готовиться в Антерсельве. Татьяна Акимова и Лариса Куклина, которые хотели большего, чем одна личная гонка. Евгения Павлова, у которой из-за высоты «руки-ноги не поднимаются». Миронова и Казакевич, которые за свои деньги спустились в гостиницу пониже. Президент Виктор Майгуров, который признал, что диалога между спортсменами и тренерами сегодня нет. В общем-то, и между тренерами его нет. Взаимоисключающие утверждения разных специалистов сборной — отличительная составляющая нашей команды на протяжении последних лет.

Что со всем этим делать — непонятно. А ведь до Олимпиады в Пекине меньше года. Очевидно, что глобальные перемены за такой срок невозможны. Там подтянуть, здесь подлатать, но не больше. И все, что можно сделать в такой ситуации — стать командой. Настоящей. Чтобы главный и старший тренеры имели одну позицию по ключевым вопросам. Чтобы девушки знали: их слышат. Чтобы им объясняли — почему здесь так, а там вот так. Чтобы президент СБР брал трубки, когда ему звонят личные тренеры спортсменок. Это же банальное выстраивание отношений, формирование взаимного доверия. Вроде бы — элементарные вещи. Но у нас даже с этим большие проблемы.

Что уж говорить о более сложных материях.