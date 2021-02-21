Шанс спасти чемпионат мира еще есть! Сегодня — две последние гонки
Президент СБР Виктор Майгуров изначально декларировал, что на этом чемпионате мира стоит задача «выступить не хуже, чем на предыдущем». Тогда, напомним, у нас были две медали Александра Логинова — золото в спринте и бронза в гонке преследования. Теперь уже есть бронза в эстафете, и теоретически это даже круче. Ведь эта медаль — заслуга не отдельно взятого человека, а всей команды. Получается, что при некоторой доле везения чемпионат мира еще можно спасти? И турнир, начало и середина которого были абсолютно провальными, в итоге еще можно будет записать в актив
Логинов в неплохой форме, несмотря ни на что
На самом деле, не кривя душой, шансы в масс-старте у россиян неплохие. Начать хотя бы с представительства: две спортсменки плюс четыре человека у мужчин — давно у нас такого не было. Из них как минимум трое — Логинов, Латыпов и Миронова — находятся в абсолютно боеспособном состоянии. Возможно, это не лучшая форма жизни, но и не провал точно.
Масс-старт на чемпионате мира — гонка весьма специфичная. Тут часто выигрывает даже не самый сильный, а тот, кто сумел сохранить максимум сил и эмоций под занавес турнира. Обычно это записной фаворит, лидер сезона — например, год назад золото взял Йоханнес Бе. Но нередки и сюрпризы: в 2019-м чемпионом мира стал итальянец Доминик Виндиш. Крепкий, но далеко не самый звездный биатлонист. Брали награды в масс-стартах и наши Антон Шипулин с Евгением Устюговым.
Гонка с четырьмя рубежами, где многое решает стрельба, всегда подходила россиянам. Прямо сейчас самыми весомыми кажутся шансы Александра Логинова — нашего лидера и самого стабильного снайпера. Несмотря на в целом неудачный чемпионат мира, Логинов находится в неплохой форме в том, что касается скорости на лыжне. Это подтвердила и гонка преследования, где он ходом показал пятый результат, и бронзовая эстафета накануне. Там Логинов и на рубежах справился блестяще. Если получится отработать на «ноль» и в масс-старте, это будет отличная заявка на место на подиуме.
Еще трое россиян — Карим Халили, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов — будут решать в этом масс-старте каждый свои задачи. Лучше всех сформулировал Халили: «главное — получить удовольствие от гонки». Действительно, терять уже нечего, медаль в эстафете завоевана, а чемпионат мира почти завершен. Когда теперь будет следующий шанс постоять на стартовой линии рядом с Йоханнесом Бе? Или отстрелять рядом с французом Жакеленом и прочувствовать его безумный ритм?
Прогресс Мироновой несомненен
У женщин мы уже по привычке надеемся на Светлану Миронову. Они будут рядом стоять на старте с дебютанткой Ириной Казакевич, и Светлана накануне призналась, что ей так веселее.
В целом, конечно, лишь 26-й номер в масс-старте для биатлонистки, которую называют одной из самых талантливых в пелотоне, не повод для гордости. Но, с другой стороны, кто посмотрит на этот номер, если Миронова проведет гонку так, как она может?
В индивидуалке Миронова доказала, что способна работать даже четыре рубежа качественно и спокойно. И это, безусловно, ее заслуга и несомненный прогресс — еще несколько сезонов назад такого и близко не было. Если получится обойтись хотя бы одним-двумя штрафными кругами, Миронова с ее скоростью может быть очень близко к лидерам.
Время начала гонок
14.30 Женщины. Масс-старт
17.15 Мужчины. Масс-старт
Время московское
Стартовые номера россиян
Женщины
26. Светлана Миронова
27. Ирина Казакевич
Мужчины
18. Эдуард Латыпов
23. Александр Логинов
25. Матвей Елисеев
27. Карим Халили
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