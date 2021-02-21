Если в двух масс-стартах россияне завоюют хотя бы одну награду, медальный план на чемпионат мира будет выполнен.

Президент СБР Виктор Майгуров изначально декларировал, что на этом чемпионате мира стоит задача «выступить не хуже, чем на предыдущем». Тогда, напомним, у нас были две медали Александра Логинова — золото в спринте и бронза в гонке преследования. Теперь уже есть бронза в эстафете, и теоретически это даже круче. Ведь эта медаль — заслуга не отдельно взятого человека, а всей команды. Получается, что при некоторой доле везения чемпионат мира еще можно спасти? И турнир, начало и середина которого были абсолютно провальными, в итоге еще можно будет записать в актив

Логинов в неплохой форме, несмотря ни на что

На самом деле, не кривя душой, шансы в масс-старте у россиян неплохие. Начать хотя бы с представительства: две спортсменки плюс четыре человека у мужчин — давно у нас такого не было. Из них как минимум трое — Логинов, Латыпов и Миронова — находятся в абсолютно боеспособном состоянии. Возможно, это не лучшая форма жизни, но и не провал точно.

Масс-старт на чемпионате мира — гонка весьма специфичная. Тут часто выигрывает даже не самый сильный, а тот, кто сумел сохранить максимум сил и эмоций под занавес турнира. Обычно это записной фаворит, лидер сезона — например, год назад золото взял Йоханнес Бе. Но нередки и сюрпризы: в 2019-м чемпионом мира стал итальянец Доминик Виндиш. Крепкий, но далеко не самый звездный биатлонист. Брали награды в масс-стартах и наши Антон Шипулин с Евгением Устюговым.

Гонка с четырьмя рубежами, где многое решает стрельба, всегда подходила россиянам. Прямо сейчас самыми весомыми кажутся шансы Александра Логинова — нашего лидера и самого стабильного снайпера. Несмотря на в целом неудачный чемпионат мира, Логинов находится в неплохой форме в том, что касается скорости на лыжне. Это подтвердила и гонка преследования, где он ходом показал пятый результат, и бронзовая эстафета накануне. Там Логинов и на рубежах справился блестяще. Если получится отработать на «ноль» и в масс-старте, это будет отличная заявка на место на подиуме.

Еще трое россиян — Карим Халили, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов — будут решать в этом масс-старте каждый свои задачи. Лучше всех сформулировал Халили: «главное — получить удовольствие от гонки». Действительно, терять уже нечего, медаль в эстафете завоевана, а чемпионат мира почти завершен. Когда теперь будет следующий шанс постоять на стартовой линии рядом с Йоханнесом Бе? Или отстрелять рядом с французом Жакеленом и прочувствовать его безумный ритм?

Прогресс Мироновой несомненен

У женщин мы уже по привычке надеемся на Светлану Миронову. Они будут рядом стоять на старте с дебютанткой Ириной Казакевич, и Светлана накануне призналась, что ей так веселее.

В целом, конечно, лишь 26-й номер в масс-старте для биатлонистки, которую называют одной из самых талантливых в пелотоне, не повод для гордости. Но, с другой стороны, кто посмотрит на этот номер, если Миронова проведет гонку так, как она может?

В индивидуалке Миронова доказала, что способна работать даже четыре рубежа качественно и спокойно. И это, безусловно, ее заслуга и несомненный прогресс — еще несколько сезонов назад такого и близко не было. Если получится обойтись хотя бы одним-двумя штрафными кругами, Миронова с ее скоростью может быть очень близко к лидерам.

Время начала гонок

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское

Стартовые номера россиян

Женщины

26. Светлана Миронова

27. Ирина Казакевич

Мужчины

18. Эдуард Латыпов

23. Александр Логинов

25. Матвей Елисеев

27. Карим Халили