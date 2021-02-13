Сборная России показала катастрофический результат в женском спринте на чемпионате мира в Поклюке

Чемпионат мира. Женщины. Спринт

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 21.18,7 (0)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 12,0 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — 14,4 (0)...

19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.19,6 (1)...

36. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.56,3 (2)...

51. Евгения Павлова (Россия) — 2.27,0 (2)...

64. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,5 (6)

Многие эксперты говорили, что женская сборная России сейчас чуть ли не сильнее мужской. По крайней мере, конкурентоспособнее. Но реальность оказалась очень жесткой. Как на стрельбе, так и ходом россиянки в спринте оказались крайне неубедительны. Шесть промахов на два рубежа Светланы Мироновой и пропуск гонки преследования лидером команды СБР — такое не могло присниться даже в страшном сне. А ведь из трех оставшихся россиянок лучшей стала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место. А это значит, что завтрашний пасьют почти гарантированно будет безмедальным.

Сборная ошиблась с подготовкой перед ЧМ

Перед стартом чемпионата мира в Поклюке шансы Мироновой на личную медаль оценивались почти как у Александра Логинова — как сдержанно высокие. И не на ровном месте: последние три этапа Кубка мира Светлана выступала очень уверенно. В личных гонках она была в десятке, а пару раз и вовсе оставалась в одном патроне от медали. Особенно обидным был масс-старт, где Миронова была очень хороша как на дистанции, так и на рубеже вплоть до последней стрельбы.

Правда, были опасения, что взлет Мироновой в Антерсельве и Оберхофе вместе с остальной российской командой связан с ранним выходом на пик формы. После трех первых гонок действительно кажется, что своего максимума россияне добились в Германии и Италии за несколько недель до ЧМ, а к главному турниру года подошли почти без сил. Вопросы есть и к сбору перед ЧМ, который Валерий Польховский решил провести в горах Словении. Горная подготовка перед турниром в горах — точно ли это верная тактика? Базовый учебник по физиологии утверждает, что ориентироваться нужно на правило «треугольника», когда работу на высоте и внизу миксуют. И уж точно рискованной выглядела идея зайти в горы за две недели до ЧМ, пока наши соперники работали в ущелье на озере Блед.

Если не ошибкой в подготовке, то как еще объяснить ту катастрофу, которая происходит с Мироновой? Она еще в стартовой гонке чемпионата лишила нас всяких шансов на успех в смешанной эстафете, но тогда провал списали на стартовый мандраж и необходимость отыгрывать большое отставание по дистанции, рваный темп контактной гонки. Но что случилось со Светланой сегодня в спринте?

Миронова жаловалась на проблемы с адаптацией

Уже к первому рубежу она подходила с заметным отставанием от лидеров — впрочем, при чистой стрельбе это отставание можно было отыграть. Но два штрафных круга на старте лишили, похоже, Миронову последних сил, и второй круг она бежала даже слабее, чем первый. Стрельба на стойке Светланы и вовсе никак, кроме как «ужас», описать невозможно. Четыре промаха подряд!

Комментатор Дмитрий Губерниев рассуждал о причинах неудач Мироновой в психологии. «Провал Светланы — абсолютная психологическая неготовность, — сказал он в эфире «Матч ТВ». — Она сама себя завела и справиться с волнением не сумела. Причем пора бы уже, в конце концов. Проиграть мы всегда успеем, девочки родимые мои. А вот получить удовольствие от гонки, прочувствовать... Мы зажимаемся, уходим в этот астрал поражений, а вернуться не можем».

Светлана с этим мнением не согласна. «Функциональное состояние у меня более или менее в порядке, — рассказала Миронова в микст-зоне. — Ветер был на «лежке» и немного поддувал на «стойке», но не думаю, что мои промахи стоя связаны именно с ветром. Я прицеливалась, удерживала мушку на мишени, нажимала — и это были промахи. Все, больше ничего не могу сказать! Для меня это было так: я четко стою в мишени, нажимаю — и мимо. Ветер был, да, но не настолько сильный, чтобы допустить промах».

Главный вопрос теперь: продолжит ли Светлана чемпионат мира? Сама Миронова о своей дальнейшей судьбе говорить не стала, отметив, что это вопрос к тренерскому штабу. Но и особых переживаний по поводу отсутствия результата у нее нет. Светлана теперь, видимо, фаталист. «В этом сезоне я спокойно отношусь к своим поражениям. Не получилось сегодня — получится завтра. Не завтра — так через неделю, через месяц», — заявила Миронова. Отличная позиция, напоминает осеннюю Ульяну Кайшеву и ее слова про отсутствие целей на сезон. Прямо команда философов!

Волков предлагает не драматизировать, а СБР волнует цвет эмблемы

Не особо порадовали и другие российские участники. Евгения Павлова выдала по два промаха на «стойке» и «лежке» и при этом слабо бежала. Кайшева с двумя промахами вне топ-30. Удивительно, но лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, чье попадание в спринт было самым обсуждаемым и спорным. Молодую, в неважной форме (если судить по январским гонкам), нестабильную Казакевич предпочли опытным бойцам Ларисе Куклиной и Татьяне Акимовой. Но на фоне провалов остальных россиянок 19-е место Ирины выглядит даже успехом.

Трагедии тренеры сборной в провале не видят. «Еще пока ни с кем не разговаривал, — сказал сразу после гонки тренер по стрельбе Алексей Волков. — Тенденция такая, что по промахам нет сдвигов, все хаотично, ветер на рубеже. Всего 4-5 нулей за гонку. Нет такого, что ветер все уносит в одну сторону, он за один рубеж мог меняться два-три раза».

Действительно, промахов много было и у наших соперников. Но та же француженка Анаис Шевалье-Буше пусть с одним непопаданием, но проиграла чемпионке всего 12 секунд! Нельзя ведь сказать, что проблема исключительно в промахах, ведь Казакевич с такой же стрельбой уступила Шевалье-Буше больше минуты.

Победила в очередной раз норвежка Тирил Экхофф, в этом сезоне она не проигрывает в спринте. Экхофф хитро работала на стрельбе — пыталась выжидать, чтобы не заходить на штрафные круги. При этом Тирил понимала, что потерянное время на рубеже может компенсировать на трассе. «У нас нет такой возможности — надо учиться стрелять на ветру», — сетует Волков. Но будет ли штаб сборной на самом деле что-то предпринимать на фоне ужасного старта? Ведь пока что СБР больше волнует запрет на использование цветов российского флага.