Спасут ли женщины сборную? Миронова и Павлова выходят на охоту в спринте

Сегодня на чемпионате мира пройдет первая женская личная гонка.

Женская сборная России по конкурентоспособности сейчас выглядит интереснее мужской. У Светланы Мироновой недавно были четвертое, шестое, седьмое и 11-е места. У Евгении Павловой в январе два попадания в топ-6, а Ульяна Кайшева залезла в десятку в индивидуальной гонке в Антерсельве. Завершился итальянский этап, как мы помним, и вовсе победой нашей эстафетной четверки.

Все это вообще ничего не гарантирует, но хотя бы дает основания рассчитывать на высокие места.

Реабилитация для Мироновой

Главная надежда — Миронова. Просто в силу того, что она самая быстрая. А это в спринте решает многое. Чисто стрелять мало — вон, Матвей Елисеев вчера с двумя нулями едва в двадцатку попал. У Светланы точно все в порядке со скоростью. Главное, чтобы она выбросила из головы неудачу в смешанной эстафете. Дополнительное давление ей сейчас точно ни к чему.

Павлова — это прежде всего пулеметная стрельба. Но и скорость Евгения показывать умеет. В смешанной эстафете она не участвовала, поэтому про ее состояние сказать сложно, но будем надеяться, все в порядке. Если так, топ-6 — вполне достижимый для нее результат.

Кайшева ни разу в карьере не поднималась выше 18-го места в Кубке мира в спринте, поэтому для нее главное на ЧМ — это индивидуалка и эстафета. Если Ульяне удастся побить личный рекорд и попасть сегодня в топ-15, будет здорово.

Шашилов пошел ва-банк

Наконец, Казакевич — самое спорное решение тренерского штаба. Казалось, что шанс в спринте дадут Татьяне Акимовой, которая очень быстро набирает обороты после выхода из декрета. Но почему-то выбор сделан в пользу ничем не проявившей себя в январе Ирины. И тот факт, что Михаил Шашилов — ее личный наставник, только добавляет домыслов.

Другое дело, что тренеры не враги себе. И если бы Акимова была очень хороша на тренировках, вряд ли бы ее стали убирать в запас. Будем надеяться, Казакевич сейчас снова так же убедительна, как на старте сезона. Иначе к Шашилову будут вопросы.

Добавим, что медалей в спринте у россиянок на чемпионатах мира не было 12 лет — со времен Ольги Зайцевой. Главные фавориты на бумаге сегодня — норвежки. Тириль Экхофф и Марта Ольсбу Ройселанн. Также стоит внимательно следить за шведками. Мужская сборная, судя по спринту, звенит, и нет оснований полагать, что женская во главе с сестрами Эберг будет отставать.

Женщины. Спринт. Стартовые номера

1. Маркета Давидова (Чехия)

3. Динара Алимбекова (Белоруссия)

7. Денис Херрманн (Германия)

9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

11. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия)

12. Екатерина Аввакумова (Корея)

14. Елена Пидгрушная (Украина)

15. Франциска Пройс (Германия)

18. Тириль Экхофф (Норвегия)

23. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

25. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

27. Жюли Симон (Франция)

28. Евгения Павлова (Россия)

29. Эльвира Эберг (Швеция)

31. Ханна Эберг (Швеция)

35. Лиза Витоцци (Италия)

36. Доротея Вирер (Италия)

39. Юлия Джима (Украина)

43. Светлана Миронова (Россия)

46. Елена Кручинкина (Белоруссия)

66. Анаис Бескон (Франция)

88. Ульяна Кайшева (Россия)

95. Ирина Казакевич (Россия)

Календарь чемпионата мира

13 февраля, суббота

16.30 Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье

15.15 Мужчины. Гонка преследования

17.30 Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник

14.05 Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг

17.15 Одиночная смешанная эстафета (Сингл микст)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское.