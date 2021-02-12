Защита титула для Логинова и шанс для Халили. Чего ждать от мужского спринта на ЧМ?

Первая личная гонка может стать для нас медальной. Если очень повезет.

Сборная Союза биатлонистов России (СБР) не самым удачным образом начала свой турнирный путь на чемпионате мира в словенской Поклюке. Неудачная стрельба Светланы Мироновой и слабый ход Эдуарда Латыпова откатили россиян только на девятое место, после чего возникли резонные вопросы к тренерскому штабу. Что это было — случайная неудача либо просчет в подготовке? Важные выводы можно будет сделать уже сегодня по итогам мужского спринта. Пожалуй, главного шанса на индивидуальную награду для Александра Логинова.

Ключевым вопросом станет стрельба

Союз биатлонистов России не стал томить болельщиков и уже за сутки опубликовал итоговый состав команды на первую личную гонку ЧМ. В состав сборной вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили. В целом интересно будет последить за каждым из ребят, но в плане борьбы за медали явно выделяется Логинов.

Александр стартует в спринте под 12-м номером в золотой манишке. На трассу Логинов выходит в статусе действующего чемпиона мира в данной дисциплине — ровно год назад россиянин стал лучшим в итальянской Антерсельве. Вообще спринт — гонка Александра. Ему он привычнее и удобнее, чем та же индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами. Удачно в спринте Логинов выступал еще на юниорском уровне, в спринте же побеждал первый раз и на Кубке мира, а до победы в 2020 году становился серебряным призером ЧМ-2019 и несколько раз брал медали чемпионата Европы.

Правда, конкретно в этом сезоне пока что у Логинова в спринте не идет — выше 12 места на первом этапе в Контиолахти Александр не поднимался, а чаще всего улетает мимо топ-20. Причина в неточной стрельбе, при двух огневых рубежах ошибки фатальны, а функционально никто из наших не готов настолько, чтобы компенсировать промах быстрым ходом. Особенно на трассе в Словении, где много сложных подъемов и опасных спусков — здесь риск и рваный темп могут сыграть злую шутку.

«Перспективы могут быть хорошими только в том случае, когда наши спортсмены будут стрелять по нулям. Больше одного — шансов нет, два и более — вообще потеря. Хода большого нет, бежать там тяжело», — подтвердил мысль в интервью «СЭ» олимпийский чемпион Евгений Редькин. Правда легко сказать, да трудно сделать. Если этим вечером погода будет такой же, как и накануне, то чистая стрельба будет настоящим везением. Пока что ветер в Словении бушует и не дает биатлонистам спокойно работать на рубеже, превращая гонки в русскую рулетку.

Стартовая эстафета напугала функциональной подготовкой

В таких условиях теоретические шансы на успех получат, к примеру, и Эдуард Латыпов с Матвеем Елисеевым. Обоих вряд ли назовешь снайперами, но они умеют точно попадать именно в сложных погодных условиях. При ошибках конкурентов (а они при сильном ветре точно будут) и Латыпову, и Елисееву вполне по силам побороться хотя бы за топ-5. Или, кто знает, даже за медаль?

Другой вопрос, правда, физическая готовность спортсменов. Если в случае с Елисеевым ее нам еще предстоит узнать (стартовую гонку смешанной эстафеты Матвей не бежал), то вот Латыпов в миксте совсем не порадовал конкретно работой на трассе. Возможно, еще сказывается акклиматизация, но, если спортсмен попал в функциональную яму, ему сложно будет вернуться на прежний уровень. Как и Александру Логинову.

На слабую физическую готовность российских лидеров намекает, к примеру, другой олимпийский чемпион — Валерий Медведцев.

«Мы очень внимательно смотрели эту гонку вместе с моей женой Ольгой (двукратной олимпийской чемпионкой. — Прим. «СЭ»), и нам обоим показалось, что Саша несколько поплотнел. В его движениях не было резкости. Складывается впечатление, что он не сумел подвести себя к этому старту», — сказал Медведцев в интервью RT.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, неудачный старт может не только говорить об ошибках в подготовке команды, но и стать негативным эмоциональным фоном для наших спортсменов. Одно дело — выходить на старт с памятью о победных этапах в Антерсельве и Оберхофе и совсем другое — после оплеухи первого дня на ЧМ. Логинову и Латыпову определенно нужно восстановиться. Причем как морально, так и физически. На раскачку времени больше нет, результат нужен уже сейчас.

Выбор Халили вместо Гараничева — вынужденная мера

Но если для Логинова и Латыпова спринт — это возможность доказать, что неудачная первая гонка — это случайность, то для Елисеева показать штабу сборной на просчет в выборе состава эстафеты. Возможно, в случае успеха в одной из личных гонок Матвея даже рискнут выставить в супермикст (хотя попытка на одном из этапов Кубка мира была провальной). В спринте все в его руках — четвертый стартовый номер должен обеспечить хорошие условия на трассе. Антон Бабиков в своем текущем состоянии вряд ли будет способен бороться за высокие позиции, особенно с 76 позиции, но и ему нужно решать важные личные задачи — на кону место в мужской эстафете.

Больше всего удивил выбор Карима Халили вместо Евгения Гараничева. Но с другой стороны это лигичный ход штаба Валерия Польховского — Халили прямо сейчас заметно сильнее Гараничева, не говоря уже о его перспективах на будущее. Но в то же время ход смелый, поскольку предпочесть молодость опыту для России не совсем привычно. Хотя вот Александр Тихонов считает, что иного выбора у тренеров просто не было. «Больше некого ставить. Из кого выбирать? Гараничев? Для спринта он будет слабоват. Вы считаете, что Женя способен обыграть Йоханнеса? Никого, кроме этих пятерых, за 13 лет не подготовили. Если бы наши биатлонисты могли давать бой норвежцам, то они бы делали это постоянно. В предыдущих поколениях всегда задействовали молодежь, а сейчас кроме Халили никого нет», — сказал Тихонов «СЭ». Жаль только, что Халили достался 96 стартовый номер — на разбитой трассе показать себя во всей красе будет сложно.

Главные соискатели наград сегодня вновь норвежцы. Братья Йоханнес и Тарьей Бе, Йоханнес Дале и Штрула Легрейд — в топ-4 рейтинга этого сезона одни скандинавы. Вполне может взлететь на пьедестал и любимец россиян Себастьян Самуэльссон, он шестой в рейтинге. Самуэльссон очень мотивирован — его вновь задели мягкие санкции ВАДА против России, и он очень хочет вновь поговорить о проблемах допинга в нашей стране. Наверняка это лучше делать с золотом ЧМ на шее.

Старт спринтерской гонки у мужчин в 16.30 по московскому времени.

Мужчины. Спринт. Стартовые номера

2. Лукас Хофер (Италия)

4. Матвей Елисеев (Россия)

6. Мартин Понсилуома (Швеция)

9. Штрула Легрейд (Норвегия)

12. Александр Логинов (Россия)

13. Тарьей Бе (Норвегия)

16. Кантен Фийон Майе (Франция)

18. Арнд Пайффер (Германия)

20. Симон Эдер (Австрия)

23. Яков Фак (Словения)

26. Себастья Самуэльссон (Швеция)

28. Йоханнес Бе (Норвегия)

33. Эмильен Жаклен (Франция)

36. Сергей Бочарников (Белоруссия)

41. Эрик Лессер (Германия)

46. Дмитрий Пидручный (Украина)

49. Кэмбелл Райт (Новая Зеландия)

50. Эдуард Латыпов (Россия)

59. Йоханнес Дале (Норвегия)

76. Антон Бабиков (Россия)

96. Карим Халили (Россия)