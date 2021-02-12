С тарший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал прогресс Латыпова, который стал десятым в спринтерской гонке

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт

1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 24.41,1 (0)

2. Симон Дестье (Франция) — 11,2 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 12,9 (1)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 22,4 (1)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22,5 (2)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 23,9 (1)...

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 33,3 (1)...

19. Матвей Елисеев (Россия) — 1.01,6 (0)...

26. Александр Логинов (Россия) — 1.15,0 (0)...

53. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,4 (1)...

64. Карим Халили (Россия) — 2.19,0 (2)

Вряд ли, конечно, результатами пятничного спринта стоит гордиться, но и провальными их не назовешь. Во всяком случае, Эдуард Латыпов — один из тех, кто тренировался в межсезонье как раз по планам Каминского — повторил лучший результат в карьере и занял десятое место. По скорости он был быстрее даже Александра Логинова, который с двумя кругами штрафа стал 26-м и снял с себя биб действующего чемпиона мира.

Матвей Елисеев стрелял безошибочно, но этого хватило только для 19-го места с минутным проигрышем победителю — шведу Понсилуоме. А вот дебютант чемпионатов мира Карим Халили стал только 64-м и не попал даже в гонку преследования.

Латыпову можно добавлять во всем, кроме ОФП

— Давайте начнем с результата Латыпова. Вас можно поздравить, хотя до медали не хватило всего одного точного выстрела?

— Это результат, на который мы с ним рассчитывали. В плане стояли места с десятого по пятое. Умом я, конечно, понимаю, что до медали Латыпов еще не дорос. Но шанс стоять на подиуме был, и, видите, в биатлоне всякое бывает. Посмотрите, как провалились те же норвежцы...

— Промах на «стойке» — это чистая психология?

— На сегодня его лучший процент стрельбы — 85 или, по-моему, 90 (на самом деле — 81 процент. — Прим. «СЭ»), то есть нулей он нам еще ни разу не показывал. Но я даже больше переживал за «лежку».

— Эдуард очень быстро начал, был вообще первым после стрельбы лежа, а потом чуть сбавил — это ошибка?

— Я его еще в эстафете предостерегал. Здесь все-таки горы, и быстрое начало приводит к закислению. Хотя Латыпов — аэробный спортсмен и может бежать в этом состоянии. Но это может влиять на стрельбу.

— Выдержать с минимальным количеством штрафов четыре рубежа в преследовании — реальная для Латыпова задача?

— Надеюсь, с каждым разом у него будет все больше уверенности. Гонка преследования будет очень нервной. Там такие плотные результаты, что будет фактически масс-старт. Главное — нормально отстрелять. Потому что скорость Эдуард показывает свою, может, даже чуть быстрее обычного.

— Чего ему не хватает, чтобы с этой шикарной скоростью, наконец, выиграть награду?

— Тут целый комплекс причин. Ему можно добавлять практически во всем: и в техническом компоненте, и в стрельбе, и в психологии. Может, только в плане ОФП у него все в порядке. Не зря же даже Бьорндален его выделил. Добавить точности, уверенности — и все будет хорошо.

Бабиков в эстафете незаменимый, каким раньше был Волков

— Что происходит с Логиновым: два промаха и очень средняя скорость?

— Саша показал плюс-минус свой ход, каким он и был по всему сезону.

— Что у него случилось с винтовкой на второй стрельбе?

— Я не видел, потому что стоял на трассе.

— Что скажете про Матвея Елисеева?

— Немного разочаровал. На последних тренировках он чувствовал себя хорошо. Мы рассчитывали, что он будет тоже в десятке, тем более с чистой стрельбой. Сложно сказать, что там происходит. Матвей тренируется по своему плану.

— Карим Халили не попал в пасьют, и невооруженным глазом было видно, что бежится ему крайне тяжело. Хотя еще на чемпионате Европы вроде бы ситуация была иной?

— А вы видели, каким прибежал швейцарец Ягер, чемпион Европы (он 44-й с двумя промахами. — Прим. «СЭ»?) Халили прошел так, как обычно в этом сезоне. Движения затянутые. Та работа, которая с ним была сделана, видимо, делалась с прицелом на Олимпийские игры.

— Вы хотели видеть Халили на этом чемпионате мира или предпочли бы Кирилла Стрельцова?

— Я хотел видеть здесь сильных спортсменов. Без разницы, Халили, Стрельцова, Поршнева или даже Сучилова (смеется). Лишь бы команде помогли. А сегодня мы тасуем фактически четверку спортсменов. Это очень сложно.

— Фактически эстафетный состав понятен. Но Антон Бабиков, который стал 53-м с одним промахом, к этой эстафете будет готов?

— Получается, что Антон у нас незаменимый, каким в свое время был Алексей Волков. Хотелось бы, конечно, чтобы ход был побыстрее. Но, думаю, Антон сейчас проработается, да и эстафетный этап короче спринта на 2,5 км. Бабиков скорее взрывной спортсмен. Но, чтобы улучшить физическую подготовку, с ним нужно серьезно работать с самого начала межсезонья. В этом году мы начали с июля и упустили два месяца базовой работы, которая могла бы ему сильно помочь. Антон тренировался, и для себя — много, в этом плане к нему претензий нет. Но пока результата это не дает.

Некоторые псевдоэксперты разочаровывают, стараюсь их не читать

— Вы довольны сбором, который команда провела в Поклюке перед чемпионатом мира?

— Первоначально мы хотели остаться в Антхольце. Но это не получилось организовать. В итоге мы в чем-то проиграли по сравнению с Антхольцем, а в чем-то — выиграли. Знакомая трасса, отработанный подход к стрельбищу... По крайней мере, у Латыпова мы видим эффект. У него же и в эстафете три габарита не прошли. Если бы хотя бы два прошли — был бы его обычный процент попаданий. Но мне понравилось, что он подошел к рубежу ровно на том пульсе, который мы тренировали. А на дистанции при этом пульс был значительно выше. Это говорит о том, что физически спортсмен готов отлично, но при этом умеет регулировать свое состояние.

— Вы так и планируете жить на высоте, в то время как большинство команд обосновались внизу, в Бледе?

— Возможен вариант, что мы их тоже спустим вниз. Сейчас будем считать дни. Тут проблема в том, что очень тяжелый подъем от Бледа в Поклюку. У меня, например, каждый раз при подъеме и спуске головная боль. Каждый по-своему переносит, но многие спортсмены сразу сказали, что для них это не вариант. Сейчас мы можем спокойно сделать так, что персонал, который живет внизу, поднимется, а спортсмены, наоборот, переберутся вниз. Может быть, это поможет получить эффект суперкомпенсации. Но это не окончательное решение, еще будем думать.

— Как относитесь к критическим высказываниям некоторых коллег в ваш адрес? Обижает?

— Мой опыт показывает, что от такой критики результаты спортсменов только лучше. Но некоторые эксперты — точнее, псевдоэксперты — разочаровывают. Таких стараюсь не читать, но все равно приходится. Я сейчас стараюсь услышать как можно больше мнений, чтобы иметь больше информации.

— Правда, например, что Александр Логинов прибавил в весе?

— Неправда. Наоборот, по сравнению с Хохфильценом Саша скинул два килограмма. С динамикой у него все в порядке, другое дело, что не хватает где-то базовой подготовки. Если сравнивать с предыдущим чемпионатом мира, он проигрывает сам себе примерно 15-20 секунд. Это не так много. Так что, надеюсь, Саша еще прибавит.