«Готов поговорить с Логиновым о его допинге». Скандальный швед Самуэльссон недоволен санкциями против России

Чемпионат мира по биатлону только начался, и наша команда из-за допинговых санкций выступает на нем без флага и гимна, в статусе сборной СБР. Но не всем даже такие санкции кажутся достаточными.

Швед Себастиан Самуэльссон на этом чемпионате мира уже имеет бронзовую медаль в смешанной эстафете. Возможно, поэтому после тренировки он находится в прекрасном настроении. Справедливости ради, Самуэльссон был готов отвечать на вопросы о чем угодно, а не только о российском допинге. Спроси Себастиана про политику, национальную кухню или особенности трассы — и он расскажет. Но репутация идет впереди Самуэльссона. Он сейчас один из очень немногих иностранных биатлонистов, кто готов открыто рассуждать о допинговых проблемах в России. Позиция шведа максимально жесткая, и он от нее не отступается.

На месте российских спортсменов я бы разозлился

— Вы бежали в эстафете на одном этапе с Логиновым, как это было? — вопрос Самуэльссону.

— Я много раз бегал против Логинова, так что я не думал об этом. Он обогнал меня на финишной прямой? Ничего страшного.

— Трасса на этом чемпионате действительно настолько сложная?

— Да. Особенно в последние дни, когда снег стал очень медленным. Сейчас немного похолодало, и я надеюсь, лыжня будет быстрее и станет полегче.

— Сборная СБР — вы вообще понимаете, что это такое и чем отличается от сборной России?

— Мне кажется, это не настоящее наказание. Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции.

— Какие, например? Чтобы россиян вообще не было на чемпионате мира?

— Сложный вопрос. Если в России действительно была допинговая программа, и страна раз за разом не хочет менять своего отношения к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: «Почему наше руководство ничего не делает?!» Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране.

— Почему об этом должны говорить спортсмены, у которых в карьере никогда не было никаких нарушений и которым не за что себя винить?

— Я понимаю, что если наказать Россию, то мы накажем многих спортсменов, которые точно так же как и я соревнуются честно. Но отношение к допингу в России не меняется. И единственный способ изменить его — жесткие санкции. Сложно сказать спортсмену, что ты не будешь выступать, хотя ты и «чистый». Но и другим спортсменам тоже сложно, когда они видят, что русские выступают, несмотря на все проблемы... Это сложная тема.

— Логинов не хочет обсуждать свой допинговый случай публично. Но что, если он пригласит вас на кофе и расскажет обо всем лично — это снимет все вопросы? Вы были бы согласны на такую встречу?

— Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Себастиан, мне очень жаль в связи с моим допинговым нарушением, пойдем поговорим об этом?» Я, конечно, соглашусь, почему нет?

Логинов может публиковать прошлогоднее фото с российским флагом

Пока что у Логинова на повестке пятничная спринтерская гонка, где он будет защищать титул действующего чемпиона мира. Вместе с ним на гонку выйдут Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Карим Халили и Эдуард Латыпов. Кстати, возник вопрос: что все-таки можно делать биатлонистам из сборной СБР, а что — категорически запрещено. Пока никакой последовательной политики тут нет: например, наша форма выполнена в цветах национального флага, но сам флаг с нее убрали. В соцсетях фото с флагом спортсменам тоже можно выставлять, но важно, чтобы оно было старым, а не актуальным.

— Приведу пример: Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом, — приводит ТАСС слова генерального секретаря IBU Никласа Карлссона. — Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся. Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова".

То есть завтра Логинов вполне может запостить прошлогоднее фото с флагом, или даже видео с танцами под российский гимн. Главное, чтобы оно было сделано не в Поклюке во время чемпионата мира. Но будем надеяться, что у Александра появится повод и для актуальной фотографии с пьедестала. Пусть даже флага и гимна там не будет.