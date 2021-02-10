Провал или золото? Как выступит сборная России на чемпионате мира по биатлону

В словенской Поклюке стартует одно из главных событий биатлонного сезона — чемпионат мира по биатлону . Чего от него ждать российским болельщикам?

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит в Словении в нейтральном статусе — нашим биатлонистам и тренерам рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны, а в случае побед россиян будет играть гимн Международной федерации (IBU). Но этих самых побед надо сначала дождаться. Ведь пять лет назад мы уехали с чемпионата мира вообще без единой награды. Сейчас считается, что главные надежды России на медали в Поклюке — это лидер мужской сборной Александр Логинов в личных гонках и эстафетные команды.

Одна из потенциально медальных эстафет — смешанная — пройдет в первый же день. В ней мы выставляем ту же четверку, что месяц назад завоевала золото на этапе Кубка мира в Оберхофе. Правда, на чемпионате мира первыми в миксте бегут и стреляют мужчины, а не женщины, что несколько уменьшает наши шансы. Вспоминая безмедальную серию из 43 гонок, мы должны радоваться на ЧМ-2021 любым наградам, даже «деревянным». Но после относительно успешного выступления на январском кубковом этапе в Антерсельве остаться без подиумов в Поклюке будет очень обидно.

— Наша команда в таком составе может бороться за призы. Состав у всех боевой — никто никого не бережет. Год до Олимпиады. Бегут все сильнейшие. Но я от своих слов не отказываюсь — две-три медали на чемпионате у нас будет, одна из них золотая, — считает известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В среду начнется чемпионат мира по биатлону. Фото AFP

— Даже не знаю, ждать ли нам золотую медаль на чемпионате мира. Будем надеяться, но сейчас у нас Александр Логинов не в лучшей форме. Если говорить об итоге турнира, то, я полагаю, будет в лучшем случае третье место в эстафете, — отметила олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Свои прогнозы на медальный исход предстоящего чемпионата мира сделали и журналисты «СЭ», пишущие о биатлоне.

Наталья Марьянчик, обозреватель «СЭ», спецкор на чемпионате мира-2021 , обозреватель «СЭ», спецкор на чемпионате мира-2021

Смелый прогноз: 1-1-1

Возможно золото у Логинова или в одной из эстафет

Реалистичный прогноз: 0-0-1

Одна бронза

Пессимистичный прогноз: 0-0-0

Увы, без наград

Владимир Иванов, обозреватель «СЭ», спецкор на чемпионате мира-2020 , обозреватель «СЭ», спецкор на чемпионате мира-2020

Смелый прогноз: 2-2-1

Пять медалей — это если звезды сойдутся, мы зацепим все в эстафетах, а Логинов традиционно выстрелит в спринте.

Реалистичный прогноз: 0-1-1

Две медали — скорее всего, это будут эстафеты

Пессимистичный прогноз: 0-0-0

Такое уже было в Холменколлене-2016. Да еще с Шипулиным в составе. Как говорится, можем повторить.

Рустам Имамов, корреспондент «СЭ» , корреспондент «СЭ»

Смелый прогноз: 2-3-2

Мой вариант прогноза, возможно, чересчур оптимистичный, но если вспомнить последние результаты россиян на Кубке мира, то совсем фантастическим он не будет. Эстафеты всегда были нашей сильной стороной, а в личных гонках побороться за медали любого достоинства могут и Александр Логинов, и Светлана Миронова, и даже Матвей Елисеев с Эдуардом Латыповым.

Реалистичный прогноз: 1-1-2

И все-таки для нескольких золотых медалей нужна большая удача, и ставить на идеальный исход не стоит. Но вот одна победа все-таки должна быть. Это будет либо успех в эстафете, либо личная медаль у Логинова.

Пессимистичный прогноз: 0-0-1

Все же велик риск, что штаб сборной ошибся с выходом на пик формы раньше срока и функционально россиян будет не хватать. В таком случае даже одна медаль станет большой удачей. Впрочем, в полный провал без медалей я не верю.

Сколько медалей возьмет Россия на чемпионате мира? Фото AFP

Дмитрий Кузнецов, корреспондент «СЭ» , корреспондент «СЭ»

Смелый прогноз: 2-1-1

Логинову удастся снова вовремя выйти на пик формы и взять одно индивидуальное золото, и в одной из гонок стрельнет наша эстафета.

Реалистичный прогноз: 0-2-1

Конкуренция в мировом биатлоне сейчас сверхвысокая, и не совсем понятно, почему россияне должны на ее фоне выделиться победой. А вот быть близко к ней в стиле «не хватило одного точного выстрела» и зацепить несколько подиумов — вполне реально.

Пессимистичный прогноз: 0-0-1

В середине 2010-х такие чемпионаты уже были, а по ходу сезона россияне не показывали стабильности — победы скорее одерживались спорадически на наших любимых трассах в Оберхофе и Антерсельве. Вполне реально, что в Поклюке мы станем чемпионами четвертых мест, а единственную бронзу возьмет Логинов или мужская эстафета.

Тимур Ганеев, корреспондент «СЭ» , корреспондент «СЭ»

Смелый прогноз: 1-1-2

Реалистичный прогноз: 0-1-1

Пессимистичный прогноз: 0-0-1

Олег Шамонаев, шеф отдела спорта , шеф отдела спорта

Смелый прогноз: 3-0-2

Золото в эстафетах или у Логинова, или у Мироновой — почему бы и нет

Реалистичный: 0-0-2

Снова надеюсь на эстафеты, хотя мужское начало в смешанной эстафете сильно бьет по нашим перспективам

Пессимистичный: 0-0-1

Ну хотя бы одну бронзу наши эстафеты должны зацепить

Россия на последних ЧМ по биатлону. Фото «СЭ»

Расписание соревнований ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16.30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16.30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15.15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17.30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14.05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16.30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13.45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17.00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14.30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17.15. Мужчины. Масс-старт

Состав сборной России на чемпионат мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.