Анфиса Резцова считает, что сборная России возьмет на чемпионате мира по биатлону одну медаль

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на смешанную эстафету, а также поделилась ожиданиями от турнира.

— Выбрали такой состав, потому что у нас просто других нет! К сожалению, это так. Выбрали из того, что есть.

Даже не знаю, ждать ли нам золотую медаль на ЧМ. Дай бог. Будем надеяться. Саша сейчас у нас тоже не в лучшей форме. Если говорить о том, какой ждать итог от турнира, то я полагаю будет в лучшем случае 3 место в эстафете.

Ранее, сегодня, 9 февраля, сборная России назвала состав на смешанную эстафету — стартовую гонку чемпионата мира по биатлону.

Как и сообщал «СЭ» 5 февраля, сборную России представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

(Данил Алешин)