Самые красивые биатлонистки чемпионата мира-2021

Чемпионат мира-2021 — главный турнир биатлонного сезона, который в этом году пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Там соберутся не только лучшие спортсмены планеты, но и самые симпатичные девушки в этом виде спорта.

Кто составит конкуренцию итальянке Доротее Вирер не столько на трассе, сколько на конкурсе красоты? Смотрите в этой подборке. Спойлер: есть и российские спортсменки.

Доротея Вирер

Итальянка является не только одной из сильнейших биатлонисток современности, но и одной из самых красивых. Ее улыбку на подиуме будут рады увидеть все без исключения поклонники биатлона.

Анния Кейта Сабуле

Латвийская спортсменка не блещет результатами, занимая далекие от подиума места, но привлекает не этим, а своей очень милой внешностью.

Паулина Фиалкова

Паулина сегодня не только красивая девушка, но и главная биатлонная надежда Словакии. В ближайшее время мы вполне можем увидеть ее на подиуме.

Елена Кручинкина

Девушка родилась в России, но в данный момент выступает за сборную Белоруссии. Повторить успех чемпионата Европы ей пока не удается, а что будет на чемпионате мира — покажет ближайшее время. Однако для победы в этом топе у Елены уже есть все — спортивное тело, красивая внешность и топовый Инстаграм.

Маркета Давидова

Молодая спортсменка сменила Габриэлу Коукалову на посту лидера сборной Чехии. Теперь Маркета достойно представляет свою сборную как на трассе (10-е место в общем зачете Кубка мира), так и в этой подборке.

Регина Ойя

В прошлом сезоне эстонская биатлонистка заявила о себе серебром в смешанной эстафете, и случилось это как раз в Поклюке. Но с тех пор результатами особо не радовала. Быть может, Словения снова принесет удачу Регине?

Лиза Витоцци

Еще одна итальянка в нашем рейтинге. В общем зачете Лиза Витоцци пока отстает от своей соотечественницы Доротеи Вирер, но посмотрите, какой пресс она натренировала! На чемпионате мира у конкуренток могут возникнуть большие проблемы.

Светлана Миронова

А где же наши девушки, спросите вы. Не волнуйтесь, очаровательная Светлана Миронова готова ворваться в рейтинг. Хоть этот сезон и принес очень много разочарований, стало заметно, что российские биатлонистки набирают форму к ЧМ. А мы будем верить, что они пройдут все сложности, выкинут из головы факт выступления под нейтральным флагом и растопят трассы как своей красотой, так и скоростью.

Лариса Куклина

Еще одна россиянка в топе. Лариса Куклина огромное количество времени уделяет тренировкам и обладает воистину красивым и подтянутым телом. Ждем трансформации усилий в медали чемпионата мира.

Тириль Экхофф

Норвежка не только олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и сильнейшая биатлонистка за последние годы, но и обладательница естественной скандинавской красоты.