Логинов будет отстаивать титул чемпиона мира. Бьорндален не верит в Россию

Уже в среду стартует главное биатлонное событие года.

Легендарный Оле Эйнар Бьорндален на днях давал интервью каналу Международного олимпийского комитета. Рассуждая о шансах россиян, норвежец признался: если они завоюют личную медаль, я, скорее, удивлюсь. Потом добавил заезженную фразу при то, что чемпионат мира — это всегда сюрпризы, и в целом всякое может быть, но со стороны всегда политкорректного и избегающего острых высказываний Бьорндалена такая подача трактуется однозначно: предпосылок к прорыву российских биатлонистов он не видит. И его можно понять.

Чего ждать от Логинова

В нашей сборной есть действующий чемпион мира — Логинов. В Антерсельве-2020 он победил в спринте. А после этого стал третьим в преследовании. Никто из россиян, кроме Александра, медалей на том турнире не завоевал. Учитывая умение Логинова подводиться к главным стартам и его недавнюю победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, можно рассчитывать, что он и на этот раз выстрелит. Да и три подряд медальных чемпионата мира говорят в его пользу.

Вместе с тем объяснимы сомнения опытного Бьорндалена. Нынешний сезон Александр проводит слабо. У него нет уверенности на стрельбе, особенно в контактных гонках. А по скорости даже в топ-10 он входит редко. Неслучайно сейчас Логинов идет на непривычно низкой для себя 17-й позиции в Кубке мира.

Будем надеяться, на заключительном сборе все прошло по плану и действующий чемпион мира набрал оптимальные кондиции. Логика говорит, что и остальные не на диване лежали и к главному старта года тоже должны добавить. Но хочется верить, что Логинов снова приятно удивит и нас, и Бьорндалена.

Где мы можем рассчитывать на медаль

Личная медаль любого другого спортсмена нашей сборной станет настоящим чудом. При идеальных раскладах на него способны Миронова и Латыпов. Можно помечтать о четырех нулях Павловой в индивидуальной гонке. В Антерсельве, кстати, она даже с двумя промахами была в топ-6. Но призовое место любого из них будет вопреки. У Эдуарда и Евгении не было личных подиумов даже на Кубке мира, а у Светланы — один. Полтора года назад. Другое дело, что в спорте далеко не всегда результаты подвластны логике.

Наши главные надежды однозначно связаны с эстафетами. По сути, мы вправе надеяться и на обе классические, и на смешанную, и даже на сингл-микст. А что, выиграли же Павлова и Елисеев «Рождественскую гонку»? В январе у России были победы в женской и смешанной эстафетах. У мужчин — бронза Антерсельвы. Хотя бы один из этих видов должен сработать в Поклюке. А, может, и не один.

Рекорд Нойнер может пасть, а вот Бьорндалена — недостижим

Главные фавориты Поклюки, безусловно, норвежцы. Сразу четыре представителя этой страны лидируют в мужском Кубке мира — Йоханнес Бе, Лагрейд, Тарьей Бе и Дале. У женщин все скромнее, норвежки оккупировали всего лишь две верхние строчки — постарались Ройселанн и Экхофф.

Йоханнес и Тарьей Бе, кстати, могут сравняться по количеству побед на чемпионатах мира с Александром Тихоновым. У каждого из братьев по 10 золотых. У советской легенды — 11. Столько же у Франка Люка, 12 — у Эмиля Хегле Свендсена, 13 — у Мартена Фуркада. Теоретически Бе могут всех догнать уже на предстоящем турнире. А вот кого они точно не достанут, так это Бьорндалена. У него невероятная коллекция из 45 медалей, 20 из которых — золотые. Лишь пять стран за всю свою историю собрали больше. Причем общими усилиями мужской и женской сборных.

А вот у девушек абсолютный рекорд возможен уже в Словении. Марта Ольсбу Ройселанн выиграла в Антхольце-2020 сразу пять гонок и теперь у нее девять побед на чемпионатах мира. Лидирует в этом рейтинге Магдалена Нойнер, у немки 12 золотых.

Расписание соревнований ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16.30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16.30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15.15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17.30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14.05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16.30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13.45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17.00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14.30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17.15. Мужчины. Масс-старт

Состав сборной России на чемпионат мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.