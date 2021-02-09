Губерниев уверен, что у сборной России будет 2-3 медали на чемпионате мира по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Стартовая гонка турнира пройдет в среду, 10 февраля. За сборную России побегут: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Состав в принципе был известен. И даже Латыпов на втором находится на своем месте, но вот Логинов, который попадет в эту мясорубку на первом, должен показать свои лучшие качества, — сказал Губерниев «СЭ». — Первый этап — бегут все сильнейшие. Логинову хочется пожелать душевного равновесия, психологической устойчивости. Состав отличный, расстановку тоже понимаю».

Также Губерниев выразил уверенность, что наша сборная способна завоевать медали на чемпионате мира.

«Наша команда в таком составе может бороться за призы, — подчеркнул комментатор. — Состав у всех боевой — никто на смешанной эстафете никого не бережет. Год до Олимпиады. Бегут все сильнейшие. Думаю, на призы будут претендовать команд десять. Но я от своих слов не отказываюсь — две-три медали на чемпионате у нас будет, одна из них золотая!»

(Константин Колмаков)