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Йоханнес Бе об эстафете: «Приходилось наверстывать упущенное. Мне по-настоящему жаль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подвел итоги эстафеты на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции. До этого Бе выиграл пять гонок ЧМ из пяти.

«Когда понял, что не удастся выиграть все золотые медали? На повороте перед последней стрельбой, когда я услышал пять резких выкриков от публики. После этого я уже потерял мотивацию. Мне приходилось наверстывать упущенное, потому что борьба за золото еще продолжалась», — приводит слова Бе NRK.

Норвежец допустил три промаха на стрельбе лежа, но обошелся без штрафных кругов. На стойке он отстрелял чисто.

«Думаю, что в конце ветер немного стих, и на дополнительных патронах стало чуть легче. Но мне по-настоящему жаль, ведь мы уже начинали приближаться к лидеру», — добавил Бе.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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