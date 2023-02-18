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Сегодня, 23:07

Виттоцци о победе в эстафете: «Мы не считались лучшей командой, но сегодня это так»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями после победы в эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Это действительно потрясающе. Сегодняшняя гонка была очень трудной, но мы знали, что можем провести ее здорово. Мы и правда счастливы. Я знала, что моя стрельба на стойке по-настоящему хороша. Хотела выжать максимум, чтобы поставить Дениз Херманн в неудобное положение. Мы не считались лучшей командой, но сегодня это так. Последний круг для меня был невероятным. Я осознала нашу победу, когда проходила Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа).

Этот чемпионат мира был для меня идеальным, несмотря на то что я болела еще на прошлых выходных», – приводит слова Виттоцци IBU.

Женская сборная Италии впервые в своей истории выиграла эстафету на мировом первенстве. Второе место заняла сборная Германии, бронзовые медали получил квартет из Швеции.

Сборная Италии по биатлону
Лиза Виттоцци
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