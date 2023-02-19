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Сегодня, 15:07

Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бе стал третьим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Себастьян Самуэльссон.
Фото AFP

Швед Себастьян Самуэльссон выиграл мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Спортсмен прошел дистанцию в 15 километров за 36 минут и 42,8 секунды и не допустил ни одного промаха. Вторым стал еще один швед Мартин Понсилуома, уступивший Самуэльссону 9,6 секунды и допустивший два промаха.

Третью строчку занял норвежец Йоханнес Бе, проигравший победителю 38,8 секунды с тремя промахами.

Последней гонкой ЧМ в Оберхофе станет женский масс-старт, который состоится сегодня, 19 февраля и начнется в 17.15 (мск).

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Себастьян Самуэльссон
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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