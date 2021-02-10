Йоханнес Бе догнал Александра Тихонова по победам на чемпионатах мира

Сборная Норвегии по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. В число победителей вошел Йоханнес Бе, для которого это золото стало 11-м на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел своего брата Тарье и сравнялся с выдающимся советским биатлонистом Александром Тихоновым и немцем Франком Люком.

Больше них медалей чемпионатов мира только у Эмиля Хегле Свендсена (12), Мартена Фуркада (13) и Уле Эйнара Бьорндалена (20).

Норвежка Марта Ройселанн завоевала 10-е золото, догнав советскую биатлонистку Елену Головину. Больше них побед только у Магдалены Нойнер из Германии (12).