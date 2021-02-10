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Васильев считает неудачную стрельбу сборной России главной проблемой в эстафете

20:08
Дмитрий Васильев. Фото Андрей Аносов, СБР
Дмитрий Васильев. Фото Андрей Аносов, СБР
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Российский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

«Собственно, стрельба мешала, больше ничего. С первого этапа у Логинова не заладилась стрельба и вот эти три дополнительных патрона вылились в тридцатисекундное отставание. Это главная проблема, которую потом пытались наши спортсмены ликвидировать, но, к сожалению, это оборачивалось еще большим штрафом и еще большим отставанием. Первый этап надо бегать всегда вместе с лидерами, а лучше еще и выигрывать, тогда все шансы есть к тому, чтобы выступить хорошо всей команде», — сказал Васильев СЭ.

Также Васильев поделился ожиданиями от предстоящих гонках.

«Я больше чем уверен, что у них все получится. Они обязательно завоюют какие-то медали на этом чемпионате», — добавил Васильев.

Сегодня, 10 февраля, норвежцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира-2021 по биатлону, Россия — девятая, с двумя штрафными кругами. Серебро взяла команда Австрии, третье место завоевала Швеция.

(Василиса Залесская)

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