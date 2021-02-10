Украинка Пидгрушная обвинила шведку Эберг в нечестной борьбе

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная раскритиковала поведение шведской соперницы Ханны Эберг по ходу последнего круга в рамках смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. По итогам гонки Швеция заняла 3-е место, а Украина стала 4-й.

— Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на «свежак», а иногда даже в кусты. То, что я кричала: «Хоп, хоп!», не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз, — цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua. — Это — абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте, я такую наглость и хамство видела впервые.

После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то, что я вновь вышла в свежак, начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих Я чуть не упала, и, понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это — абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать.

— А обычно как происходит борьба на трассе? Финишная прямая — это частное дело, а какие правила на дистанции?

— Раньше было такое правило, что когда спортсмен позади кричит тебе: «Хоп!», Ты должен сместиться и дать возможность себя обойти. Сейчас, как мне сказали сегодня, это правило уже отсутствует, но если спортсмен вот так внаглую не дает возможности ехать сопернику, это нарушение. Я была абсолютно шокирована после финиша, и даже сейчас злость такая, что руки трясутся. Наверное, хорошо, что я не видела Эберг после финиша и не знаю английский в достаточной мере, чтобы выразить все, что было на сердце сейчас.

Можно сказать, что это — лишь эмоции от потерянной медали. Но я полностью отвечаю за свои слова. На трассе есть камеры, и даже если эти моменты не попали в трансляцию, все это можно увидеть при просмотре видеозаписи.