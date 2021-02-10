Двукратный олимпийский чемпион оценил результат сборной России в эстафете на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал «СЭ» результаты смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения).

«У нашей команды нет стабильности, как у той же сборной Норвегии. После хорошей гонки сразу может пойти неудачная, это мы видели по сезону. Не нужно рассчитывать, что мы будем побеждать во всех гонках. Этапов впереди много, будем надеяться на более позитивный результат»

Также Чепиков отметил, что неправильно ждать результата от сборной здесь и сейчас.

«Некорректно требовать каких-то максимальных результатов от тренеров, которые работают с командой, можно сказать, полгода. Из-за пандемии были ограничения в их работе. До этого у нас были победы на этапе Кубка мира в Оберхофе, Антхольце. Так что не совсем корректно говорить, что уровень биатлона падает», — добавил Чепиков.

Сегодня, 10 февраля, сборная России заняла 9 место в смешанной эстафете на ЧМ. Первыми стали норвежцы, опередив россиян на 2 минуты и 11 секунд.

(Владимир Пушкарев)