Тренер Логинова опроверг информацию о возбуждении уголовного дела

Тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович заявил, что на него и его спортсмена в Италии не открывали уголовное дело после обысков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем, — приводит слова Касперовича «РИА Новости». — Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего (запрещенного) не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли они (полицейские) право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни».

22 февраля во время чемпионата мира-2020 в Антерсельве итальянская полиция в 6 утра пришла в отель, где базировалась сборная России, и устроила обыски в номерах спортсмена и тренера.

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