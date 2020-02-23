На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело. Драчев объяснил, насколько это опасно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что на Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело. По словам руководителя, если никаких улик не будет, дело закроют, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело, — сообщил Драчев. — Это грозит разбирательствами. Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — все будет просмотрено.

— Если у них был бы допинг, их по местным законам могли посадить в тюрьму?

— По итальянским законам — да. Если ты попался на допинге, то можешь даже сесть.

— Могут ли их теперь вызывать в Италию на допросы?

— Сейчас они едут домой. Если будут оставлены итальянские адвокаты, это одно. Если российские — будет совсем другая работа.

— С адвокатами помогает МИД?

— МИД очень сильно помог. К нам приехал представитель и до 2 ночи полностью работал с нами. Здесь очень сложная техническая часть, перевод.

— Бояться, несмотря на громкое сочетание «открыто уголовное дело», нам нечего?

— Если в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, нет никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто.