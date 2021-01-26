Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира в Поклюке

Тренерский штаб сборной Франции определился со списком спортсменов, которые выступят на чемпионате мира по биатлону.

Мужчины: Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Антонен Гигонна.

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жулия Симон, Кло Шевалье.

Директор сборной Франции по биатлону и лыжным гонкам Стефан Бутье в интервью Ski-Nordique отметил, что Каролин Коломбо и Эмильен Клод на время чемпионата мира продолжат выступления на Кубке IBU, а затем вернутся к работе с основой.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.