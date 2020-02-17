ЧМ-2020 по биатлону
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Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира

19:25

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Логинова с победой на чемпионате мира-2020. Российский биатлонист выиграл спринт в Антерсельве.

«Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце-Антерсельве, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране «золото» в мужском спринте — одной из наиболее престижных дисциплин биатлона.

Желаю Вам новых спортивных свершений и всего наилучшего", — говорится в письме Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/62804

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