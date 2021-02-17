Павлова и Латыпов побегут синглмискт на чемпионате мира в Поклюке

Стал известен состав сборной России в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. За российскую сборную выступят Евгения Павлова и Эдуард Латыпов, сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на тренерский штаб национальной команды.

По состоянию на 17 февраля, сборная России не смогла завоевать ни одной медали на чемпионате мира. Лучшим результатом является пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке во вторник, 16 февраля.

Одиночная смешанная эстафета пройдет в четверг, 18 февраля. Начало — в 17.15 (мск).