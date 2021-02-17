Экс-тренер сборной России назвал причину провала наших биатлонистов на ЧМ

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» подвел итоги мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения).

«В первую очередь, порадовал Халили. Отличный результат, великолепная стрельба. В прошлом году мы рассматривали его для эстафеты, но нам не удалось его поставить. Сейчас он показывает отличный результат. Конечно, проблемы с ходом остались у всей команды. Проигрываем очень много. Сегодня ситуация складывалась так, что стрельба решала многое. Многие ошибались во время хода, но мы этим не воспользовались. Прежде всего, я говорю о Логинове».

Помимо этого, Хованцев отметил, что дальше результаты могут быть только хуже.

«Я говорил, что дальше все может быть только хуже. Пребывание на такой высоте не несет ничего хорошего. Очень сложно восстановиться. Нужно было тренироваться на этой высоте, а затем спуститься и стартовать оттуда. Чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, нужно дождаться молодежи. Нужно выстроить систему подготовки основного состава с нуля, чтобы она была с детско-юношеского возраста», — добавил Хованцев.

17 февраля Карим Халили занял 6-е место в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов. Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов занял 29-е место, проиграв лидеру Легрейду больше четырех минут.

(Владимир Пушкарев)