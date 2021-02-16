Чешка Маркета Давидова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Она смогла преодолеть 15-километровую дистанцию с четырьмя рубежами без промахов за 42 минуты 27,7 секунды.

В тройку вошли шведка Ханна Эберг и норвежка Ингрид Таннреволь.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая с двумя промахами пятый результат.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.04,0 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)

5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)

6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...

24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)