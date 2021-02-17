Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление Карима Халили, который занял 6-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

«Прекрасное выступление в его исполнении. Важно, что он справился со стрельбой. Все очень переживали за Логинова и Елисеева, но мы видим, что молодежь тоже творит чудеса. Сегодня он сделал шаг в будущее. Возможно, это будет один из тех спортсменов, который в будущем представит наш флаг на олимпийских играх и чемпионате мира».

Также Драчев отметил, что от Логинова и Елисеева ожидал большего.

«Конечно, все ждут большего от них. Сказывается много факторов: нагрузка, психологическая усталость. Отсутствие медалей давит на спортсменов. Все выступили в свою силу. Результат Карима сегодня — звоночек нашим тренерам», — добавил Драчев.

17 февраля Халили стал 6-м в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов. Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов — 29-й, он проиграл лидеру Штурла Легрейду больше четырех минут.

(Владимир Пушкарев)