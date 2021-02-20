Новых случаев заражения коронавирусом на ЧМ по биатлону не выявлено

Международный союз биатлонистов (IBU) в своем Twitter сообщил, что новых случаев заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира по биатлону в Словении не выявлено.

Также тесты показали отрицательный результат и на этапе Кубка IBU в Словакии.

Чемпионат мира в словенкой Поклюке проходит с 10 по 21 февраля. Гонки этапа Кубка IBU в Словакии проводятся с 17 по 21 февраля.

На ЧМ осталось провести еще четыре гонки — женские и мужские эстафеты (20 февраля) и масс-старты (21 февраля).