ЧМ по биатлону, мужская эстафета: смотреть бесплатную трансляцию гонки

Сегодня, 20 февраля, в словенской Поклюке состоится мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 17.00 (мск).

Сборную России на этом старте представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

По состоянию на 20 февраля, у сборной России нет ни одной награды на турнире, до конца чемпионата мира осталось две гонки.

Подробнее о предстоящей эстафете можно прочитать — здесь.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция мужской эстафеты в Поклюке