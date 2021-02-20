ЧМ по биатлону, мужская эстафета: смотреть бесплатную трансляцию гонки
15:00
Сегодня, 20 февраля, в словенской Поклюке состоится мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 17.00 (мск).
Сборную России на этом старте представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
По состоянию на 20 февраля, у сборной России нет ни одной награды на турнире, до конца чемпионата мира осталось две гонки.
Подробнее о предстоящей эстафете можно прочитать — здесь.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.
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