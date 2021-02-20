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Касперович заявил, что больше не будет общаться с российской прессой

12:47
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Тренер Александр Касперович, работающий с биатлонистом сборной России Александром Логиновым, заявил 20 февраля, что не намерен общаться с российской прессой.

«Я больше не хочу общаться с нашей прессой, я уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитирует «РИА Новости» Касперовича.

18 февраля тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Логинова за подготовку к сезону-2020/21 отдельно от национальной команды.

На проходящем в Поклюке чемпионате мира россияне еще не взяли ни одной медали. В зачете Кубка мира Логинов занимает 16-е место — это лучший результат среди российских биатлонистов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210220/kasperovich-1598278069.html

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