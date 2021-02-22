Норвежский журналист назвал россиян мошенниками и довольствуется их провалом на ЧМ

Норвежский журналист Эстен Сеттер в колонке на портале Dagbladet 22 февраля прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

«Конечно, было бы хорошо, если бы такая великая биатлонная нация как Россия выступила хорошо на чемпионате мира. Но поражения России говорят лишь об одном: спорт стал чище. Раньше русские побеждали только за счет мошенничества, теперь им не везет. Особенно это касается женской части программы, где их спортсменок одну за другой отстраняют за нарушение антидопинговых правил. Предполагаю, они сами себя уничтожили за годы пребывания на допинговой игле. Нет ничего лучше, чем поражение мошенников, которые наказали сами себя», — написал Сеттер.

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.