Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова норвежского журналиста Эстен Сеттера в колонке на портале Dagbladet. Ранее журналист назвал россиян мошенниками и заявил, что они сами себя уничтожили за годы пребывания на допинговой игле.

«Странно слышать от европейцев такую риторику. Злорадствовать и злопыхать по поводу проигрышей команды соперников... Это удивительно слышать. Нужно уважать соперников. Очень надеюсь, что это мнение не всей Норвегии, а какого-то отдельно взятого корреспондента.

Норвегия же тоже является участником международной европейской системы. Они признают решения ВАДА и CAS. Если бы мы были мошенниками, то наказания от них были другие. Называть нас мошенниками — это непозволительно никому. Да и кто конкретно мошенник? Те ребята, которые сейчас выступали, не имеют к допингу никакого отношения. Видят, что у нас ребята с большим будущим, и они трясутся. Переживают, что сегодня-завтра наши будут на пятки им наступать. У нас не колхоз, чтобы коллективно нести преступления того или иного человека! Нас пытаются просто вывести на нервозный диалог", — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

(Данил Алешин)