Биатлонистка Миронова: «Всем спасибо, до новых встреч»

Российская биатлонистка Светлана Миронова 22 февраля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

«The end (конец на английском языке). Всем спасибо, до новых встреч!», — попрощалась с чемпионатом мира 27-летняя спортсменка.

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

Лучшим результатом Мироновой на турнире стало пятое место в индивидуальной гонке.