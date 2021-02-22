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Биатлонистка Миронова: «Всем спасибо, до новых встреч»

11:52
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Российская биатлонистка Светлана Миронова 22 февраля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

«The end (конец на английском языке). Всем спасибо, до новых встреч!», — попрощалась с чемпионатом мира 27-летняя спортсменка.

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

Лучшим результатом Мироновой на турнире стало пятое место в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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