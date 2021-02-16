Норвегия лидирует в Кубке наций, Россия на пятом месте

В Кубке наций по биатлону среди женщин на первое место вышла сборная Норвегии. В активе норвежек 5867 очков.

Второй идет сборная Швеции (5837). На третьем месте команда Франции (5800). Россия на пятой позиции (5374).

Кубок наций (женщины)

1 (2). Норвегия — 5867 (+399)

2 (3). Швеция — 5837 (+380)

3 (1). Франция — 5800 (+315)

4 (4). Германия — 5796 (+370)

5 (5). Россия — 5374 (+384)

6 (6). Белоруссия — 5067 (+324)