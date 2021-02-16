Норвегия лидирует в Кубке наций, Россия на пятом месте
16:24
В Кубке наций по биатлону среди женщин на первое место вышла сборная Норвегии. В активе норвежек 5867 очков.
Второй идет сборная Швеции (5837). На третьем месте команда Франции (5800). Россия на пятой позиции (5374).
Кубок наций (женщины)
1 (2). Норвегия — 5867 (+399)
2 (3). Швеция — 5837 (+380)
3 (1). Франция — 5800 (+315)
4 (4). Германия — 5796 (+370)
5 (5). Россия — 5374 (+384)
6 (6). Белоруссия — 5067 (+324)
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