Дмитрий Губерниев: «Убежден, что Миронова поборется за победу в масс-старте»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты наших биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место, Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, Татьяна Акимова — 29-й.

«Радуемся, что у нас две девушки в масс-старте — антирекорда не будет, — заявил Губерниев «СЭ». — Шашилов снова угадал со спортсменкой. И Миронова, которую многие предлагали не ставить, сегодня боролась за медаль до последнего момента. Убежден, что Миронова поборется за победу в масс-старте. Остальные оказались не готовы — больше двух минут отставания».

Также Губерниев поделился подробностями разговора с четырехкратным олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым.

«Согласен с Наташей Сорокиной — сингл-микст Мироновой и Латыпова — прекрасный вариант, пусть бегут, — подчеркнул Губерниев. — А вот король лыж, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов задается вопросом, почему Латыпову дают отдыхать? Он устал? Программа составлена так, чтобы люди успевали отдохнуть — Латыпов завтра не бежит. Мы каждый раз готовим спортсменов, чтобы они что-то не бежали. А все остальные бегут все — это как-то странно»

(Константин Колмаков)