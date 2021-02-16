В общем зачете Кубка мира по биатлону среди женщин лидирует норвежка Тирил Экхофф. В ее активе 755 очков.

На второй позиции шведка Ханна Эберг (729 очков). Третьей идет норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (716). Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 17-м месте (316).

Кубок мира

Общий зачет (жещины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 755 (+18)

2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 729 (+54)

3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 716 (+21)

4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 619 (+43)

5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 605 (+32)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 600 (+36)

17 (20). Светлана Миронова (Россия) — 316 (+40)

24 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 247 (+17)

29 (29). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)

34 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 169 (0)

39 (41). Лариса Куклина (Россия) — 148 (+27)

63 (70). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (+12)

68 (65). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

73 (72). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)