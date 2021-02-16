Экхофф — лидер общего зачета Кубка мира, Миронова — 17-я
В общем зачете Кубка мира по биатлону среди женщин лидирует норвежка Тирил Экхофф. В ее активе 755 очков.
На второй позиции шведка Ханна Эберг (729 очков). Третьей идет норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (716). Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 17-м месте (316).
Кубок мира
Общий зачет (жещины)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 755 (+18)
2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 729 (+54)
3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 716 (+21)
4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 619 (+43)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 605 (+32)
6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 600 (+36)
17 (20). Светлана Миронова (Россия) — 316 (+40)
24 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 247 (+17)
29 (29). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)
34 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 169 (0)
39 (41). Лариса Куклина (Россия) — 148 (+27)
63 (70). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (+12)
68 (65). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
73 (72). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
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