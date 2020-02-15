Александр Логинов прокомментировал первое место в спринте на чемпионате мира-2020. По словам россиянина, сейчас он может тренироваться в полную силу и скорость постепенно начинает возвращаться, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Смотрел гонку до этого, — сообщил Логинов. — В Антхольце очень сложное стрельбище, поэтому важно было просто стрелять на ноль. Осенью я не мог тренироваться полноценно из-за проблем со спиной и локтем. Но с каждым месяцем становилось лучше и лучше. Сюда мы готовились в Риднау. Провели хороший сбор. Скорость более или менее стала возвращаться.

Я не был дома 1,5 месяца. И на последнем круге 85 процентов времени думал о жене и дочери. Очень хочу к ним. Наверное, поэтому так и бежал.

Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!