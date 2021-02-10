ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Миронова извинилась за промахи в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

18:29
Светлана Миронова. Фото AFP
Светлана Миронова. Фото AFP
Теги:

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свою провальную стрельбу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

К стрельбе стоя 26-летняя Миронова подошла в группе лидеров и могла побороться за медали, но допустила пять промахов и ушла на два штрафных круга.

«Была очень тяжелая гонка, не ожидала, что будет такое состояние, — сказала Миронова во флеш-интервью после гонки. — Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что будет такая «стойка». Здесь коварный подход. Я сделала пять выстрелов, винтовка не позволяла сделать смещение, и я не смогла закрыть мишени дополнительными патронами. Я на протяжении четырех дней испытывала напряжение, от которого не могла избавиться. Но после сегодняшней гонки оно уйдет».

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
38
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир