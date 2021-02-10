Латыпов пожаловался на условия на лыжне после первой гонки на ЧМ по биатлону

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов оценил свое выступление в смешанной эстафете на старте чемпионата мира по биатлону.

«По ощущениям было тяжело. На тренировках погода была другая, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Сегодня мокрый снег, влажность высокая, местами трасса «под лед». Было дышать тяжело. Думаю, к следующим стартам будет легче.

Такая погода здесь впервые. По скольжению все было хорошо, я доволен лыжами. Для такой сложной погоды, все хорошо».

Сборная России показала в эстафете только девятый результат.