Майе уже видел себя победителем спринта ЧМ

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе поделился впечатлениями от спринта, который завершился на чемпионате мира в Антхольце. Майе показал второй результат, уступив только россиянину Александру Логинову.

— Меня переполняют эмоции, — цитирует Майе L'Equipe. — После промаха я не думал, что так долго буду в лидерах. Уже начал даже верить, что выиграю золотую медаль. Но, в конце концов, Логинов меня чуть-чуть опередил. Но с одним промахом я даже изначально не думал, что могу рассчитывать на медаль.

Я доволен серебром. Лыжи катили хорошо. Получается, что и отстрелял я неплохо.