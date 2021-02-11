Максимов объяснил неудачи российских биатлонистов в смешанной эстафете

Тренер по стрелковой подготовке мужской национальной команды Максим Максимов объяснил, почему российский биатлонисты допустили много ошибок в смешанной эстафете на чемпионате мира.

«Ребята выходят бороться и не хотят промазывать. Случается необъяснимое для меня. На тренировках до этого все было в порядке, думаю, что ребята не справились с неким психологическим фактором. Это чемпионат мира, первая гонка. Когда я сам бегал, то для меня было важным выключить человеческий фактор. Ребята горели. Мы приехали с первым номером, понимая, что можем бороться. Ребята просто не справились. Это психология. Понятно, что это в большей степени отмазка или оправдание, но что сделать. Мы будем с каждой гонкой выходить злее, что называется по-русски, и покажем результат», — цитирует Максимова «РИА Новости».

Вчера, 10 февраля, российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 9-е место в смешанной эстафете в словенской Поклюке. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сказал, что причиной неудачного выступления стала неточная стрельба биатлонистов.

Затвра, 12 февраля, состоится мужской спринт. Начало — в 16.00 по московскому времени. Женский спринт пройдет 13 февраля.