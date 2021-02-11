Редькин о мужском спринте: «Все будет решаться на стрельбе, ногами мы их не догоним»

Бывший глава тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин в беседе с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на предстоящий мужской спринт в рамках чемпионата мира-2021 в Словении.

«Я думаю, что явных лидеров у нас сейчас нет, поэтому тренеры поставили то, что имеем. В целом нормально. Не могу сказать, что плохо. Все покажет завтрашняя гонка», — сообщил Редькин «СЭ».

Редькин также высказался о перспективах российской сборной на мужском спринте.

«Перспективы могут быть хорошими только в том случае, когда наши спортсмены будут стрелять по нулям. Больше одного — шансов нет, два и более — вообще потеря. Хода большого нет, бежать там тяжело. Да и остальные сборные не дремлют. Все будет решатся на стрельбе, ногами мы их не догоним. Я спринт не отделяю от пасьюта, но нужно зацепиться на стрельбе. А мы вроде стрелять разучились, как я понял. Если завтра все будет хорошо со стрельбой, то можем и за призовые места побороться»

11 февраля пресс-служба Союза биатлонистов объявила мужской состав сборной на спринт чемпионата мира, проходящий в словенской Поклюке. В состав сборной вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили. Начало гонки запланировано на 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)